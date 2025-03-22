За права на фильм борется компания Story Kitchen.

Кооперативный экшен Split Fiction только вышел, а уже стал объектом ожесточённой борьбы в Голливуде.

По данным Variety, компания Story Kitchen активно подбирает сценаристов, режиссёра и актёров, чтобы перенести игру на большой экран.

И это неудивительно: Split Fiction за два дня разошлась тиражом в миллион копий, побив темпы продаж It Takes Two, которая достигла того же результата только за месяц. Успех франшизы делает её привлекательной для киноиндустрии, а сам Юсеф Фарес уже имеет опыт работы над фильмами.

Видео дня

Story Kitchen, в прошлом известная как dj2 Entertainment, специализируется на адаптациях видеоигр. В их портфолио - проекты по Sifu, Sonic, Vampire Survivors, Dredge и Slime Rancher. Так что шансы на то, что фильм по Split Fiction действительно выйдет, довольно высоки.

Однако Голливуд не прощает поспешных прогнозов: достаточно вспомнить несостоявшийся фильм по Splinter Cell с Томом Харди, который анонсировали в 2012 году, но отменили только в 2024-м.

Ранее мы рассказывали, что Split Fiction стала самой высоко оценённой игрой 2025 года. Проект Юсефа Фареса обогнал Monster Hunter Wilds и Kingdom Come: Deliverance 2.

Вас также могут заинтересовать новости: