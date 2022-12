Речь о Death Stranding от Kojima Productions.

Epic Games уже раздала немало достойных игр в рамках новогодней акции в своем магазине EGS. Например, пользователи могли получить Wolfenstein: The New Order, а на момент написания новости в сервисе дарят Metro: Last Light. Однако следующий бесплатный проект в сервисе удивит всех без исключения. На Рождество Epic Games решила раздать один из главных блокбастеров 2019 года.

Речь идет о Death Stranding от Kojima Productions и знаменитого геймдизайнера Хидео Кодзимы. На форумах Reddit и ResetEra появились скриншоты, на которых демонстрируется, что именно упомянутая игра станет бесплатной в EGS сегодня, в 18:00 по Киеву. Акция продлится ровно сутки до завтрашнего вечера.

Судя по иероглифам на слитых скриншотах, информация просочилась в одной из азиатских стран. Сомневаться в ней нет поводов. Ранее Epic Games неоднократно раздавала разнообразные хиты. Чего только стоит Grand Theft Auto V, которую дарили в мае 2020 года. В список также входят трилогия Tomb Raider, XCOM 2, Sid Meier's Civilization VI и много других заметных проектов.

Кратко о Death Stranding

В мире игры произошел катаклизм, который назвали "Выход смерти". Америка лежит в руинах, повсюду бродят невидимые и смертоносные Твари, а выжившие спрятались в разрозненных городах.

Связующим звеном между людьми становятся курьеры. Один из них — главный герой Сэм Бриджес, которого сыграл Норман Ридус.

В образе протагониста пользователям предстоит пройти от Восточного побережья Америки к Западному, чтобы восстановить хиральную сеть и соединить вместе города, возродив тем самым страну.

