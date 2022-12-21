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Wolfenstein: The New Order — детали игры

Это сюжетный шутер от студии MachineGames и издательства Bethesda Softworks. Игра стала перезапуском культовой серии Wolfenstein и представила новую историю главного героя — Би Джея Бласковица.

В The New Order демонстрируется альтернативная история. Нацисты победили во Второй мировой войне, покорили всю Землю и установили свой деспотичный порядок. Главный герой вместе с партизанами должен разрушить вражескую гегемонию и поквитаться со своим давним врагом.

Wolfenstein: The New Order способна порадовать хорошо проработанной стрельбой с множеством видов уникального оружия. Испытать его в действии предстоит на череде разноплановых уровней во многих частях света. Среди врагов встречаются как штурмовые отряды нацистов, так и суперсолдаты с массивными роботами.

Шутер вышел 20 мая 2014 года на ПК, PS4, Xbox One, PS3 и Xbox 360. В Steam Wolfenstein: The New Order получила 34 677 отзывов, 90% из которых положительные.

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