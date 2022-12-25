Акция актуальна только сегодня, 25 декабря.

Вчерашняя раздача в Epic Games Store не порадовала. В сервисе можно было забрать RPG Encased от российской студии Dark Crystal Games, которая наверняка получила часть компенсации за каждую бесплатную копию. Но уже сегодня администрация сервиса исправилась. Сейчас пользователи вольны получить знаменитый шутер Metro: Last Light от украинских разработчиков. Акция актуальна только сегодня, 25 декабря, до 18:00 по киевскому времени. Затем начнется раздача очередной тайной игры.

Metro: Last Light — основные подробности

Это вторая часть серии шутеров от студии 4A Games и издательства Deep Silver. Сюжет игры разворачивается в метрополитене под разрушенной в результате ядерной войны Москвой. После событий предыдущей части главный герой Артем получил шанс исправить свою ошибку, а заодно и предотвратить глобальный конфликт, который назревает среди двух могущественных группировок.

При прохождении Metro: Last Light пользователям предстоит исследовать тоннели метро, станции и даже руины города на поверхности. Постапокалиптическая атмосфера с элементами хоррора всегда была одной из главных особенностей серии.

В сражениях с мутантами и людьми предстоит использовать разнообразное оружие со своими уникальными свойствами. Помимо прямых столкновений, есть возможность скрытно устранять противников. Для этого необходимо выключать источники света и изучать маршруты передвижения противников.

Пользователям в EGS доступна версия Metro: Last Light Redux. Это улучшенное издание с усовершенствованным геймплеем и дополнительным контентом.

Metro: Last Light получила 47 053 отзыва в Steam, 89% из которых положительные.

Вас также могут заинтересовать новости: