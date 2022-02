Вчера, 24 февраля, Российская Федерация вторглась на территорию Украины. РФ развязала полномасштабную войну, но ВСУ были готовы. Наша армия достойно отбивается от врага по всем направлениями. Отечественные игровые разработчики уже успели отреагировать на конфликт. Студии GSC Game World и Frogwares высказались против российской агресии. А разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 пылко поддержали ВСУ и украинцев. Чуть позже официальное заявление насчет войны сделала польская 11 bit studios. Она осудила атаку РФ, поддержала суверенитет Украины и решила финансово помочь жертвам боевых действий.

Команда опубликовала на странице своей игры This War of Mine в Steam следующее сообщение: "Российские вооруженные силы напали на свободную страну Украину — наших соседей. Как польская игровая студия и создатели признанной во всем мире антивоенной игры This War of Mine — игры, которая напрямую говорит о страданиях и несчастьях гражданских лиц, пострадавших от войны, — мы хотели бы сделать заявление от нашей компании: мы выступаем против российского вторжения в Украину. Просто слова были бы пустыми без осмысленного действия, и время имеет решающее значение, поэтому мы поступим следующим образом: в течение следующих семи дней вся прибыль от This War of Mine, всех ее DLC, во всех магазинах и на всех платформах будет направлена в специальный фонд. Через неделю эти деньги будут переданы в Украинский Красный Крест для прямой поддержки жертв войны в Украине".