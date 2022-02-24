Две другие отечественные студии тоже отреагировали на ситуацию в стране.

Сегодня, 24 февраля, Российская Федерация вероломно вторглась на территорию Украины. Она развязала полномасштабную войну, и сейчас боевые действия ведутся по периметру почти всего кордона с РФ. ВСУ дают отпор агрессору и достойно защищают нашу страну. Отечественные игровые разработчики тоже не обошли конфликт стороной. Студии GSC Game World, Frogwares и Vostok Games поддержали Украину.

Заявление разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl получилось особенно искренним и пылким. Команда GSC написала в Twitter: "Сегодня настал день, когда каждый должен осознавать, что Россия официально объявила Украине войну. Наша страна проснулась под звуки взрывов и выстрелов, но готова защищать свое право на свободу и независимость, оставаясь сильной и готовой ко всему. Что будет дальше — мы не знаем, но надеемся на лучшее и верим в Украину и наши Вооруженные Силы! Мы обращаемся ко всем коллегам из игровой индустрии, обычным игрокам, журналистам, блогерам и тем, кто увидел этот пост в ленте: не оставайтесь в стороне, помогайте тем, кто сейчас ищет помощи. Сквозь смерть и боль, войну, страх и бесчеловечную жестокость Украина пройдет и выстоит. Она делала это всегда и сделает это снова!"

GSC Game World также сменила аватар в Twitter. Студия выставила флаг Украины, сшитый красными нитями. А еще разработчики опубликовали реквизиты для благотворительных пожертвований нашей армии.

Заявления других украинских студий

Frogwares, известная по серии Sherlock Holmes, была не особо многословной. Она заявила, что Россия развязала полноценную войну с Украиной. Студия призвала всех заставить Путина убраться с территории нашего государства. По словам Frogwares, украинцы — это миролюбивая нация, которая никогда никого не атаковала.

Vostok Games, которая создала шутер Survarium, предпочла вообще ничего не говорить. Она лишь опубликовала в Twitter картинку с украинским флагом.

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