Полную версию научно-фантастической игры с двумя сюжетными дополнениями и патчем для PS5 раздадут 2 февраля.

Компания Sony объявила подборку игр, которые достанутся бесплатно подписчикам сервиса PlayStation Plus в феврале. Всего пользователи получат три игры: боевые гонки Destruction AllStars, адвенчуру Concrete Genie, а также полное издание экшена Control с двумя дополнениями.

Об этом Sony сообщила в официальном блоге PlayStation. Все три игры будут доступны подписчикам 2 февраля. Однако в Destruction AllStars смогут играть только владельцы PlayStation 5.

Февральские игры для PS Plus

Подробней про Control

Control – это научно-фантастический экшн, действия которого разворачиваются в Бюро – секретном агентстве, расположенном в Нью-Йорке. По сюжету после вторжения потусторонних сил внутрь здания, игрок пытается взять контроль над организацией и отбить агентство от угрозы. Для этого нужно сочетать огнестрельное оружие со сверхъестественными способностями.

Подписчики PS Plus получат Control Ultimate Edition – полное издание с двумя сюжетными дополнениями, а также патчем, который обновит игру для PlayStation 5.

О чем Destruction AllStars

Destruction AllStars – это боевая гоночная аркада, которая выйдет только на PS5. В игре множество различных режимов, где пользователи на аренах будут сражаться друг с другом и выполнять задания. В распоряжении игрока множество уникальных машин и 16 героев со своими способностями.

Что такое Concrete Genie

Concrete Genie – это приключенческий экшен от студии PixelOpus. Сюжет рассказывает о парне по имени Эш, который страдает от издевательств уличных хулиганов. Герой рисует яркие пейзажи на улицах города. Со временем он находит волшебную краску, которая способна оживлять его рисунки. Игра вышла в 2019 году эксклюзивно для PlayStation 4.

Напомним, что до 2 февраля подписчики PS Plus могут получить бесплатно Shadow of the Tomb Raider, а также RPG под названием GreedFall, а также ролевую игру Maneater.

Автор: Сергей Коршунов