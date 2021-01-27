Компания Sony объявила подборку игр, которые достанутся бесплатно подписчикам сервиса PlayStation Plus в феврале. Всего пользователи получат три игры: боевые гонки Destruction AllStars, адвенчуру Concrete Genie, а также полное издание экшена Control с двумя дополнениями.
Об этом Sony сообщила в официальном блоге PlayStation. Все три игры будут доступны подписчикам 2 февраля. Однако в Destruction AllStars смогут играть только владельцы PlayStation 5.
Февральские игры для PS Plus
Подробней про Control
Control – это научно-фантастический экшн, действия которого разворачиваются в Бюро – секретном агентстве, расположенном в Нью-Йорке. По сюжету после вторжения потусторонних сил внутрь здания, игрок пытается взять контроль над организацией и отбить агентство от угрозы. Для этого нужно сочетать огнестрельное оружие со сверхъестественными способностями.
Подписчики PS Plus получат Control Ultimate Edition – полное издание с двумя сюжетными дополнениями, а также патчем, который обновит игру для PlayStation 5.
О чем Destruction AllStars
Destruction AllStars – это боевая гоночная аркада, которая выйдет только на PS5. В игре множество различных режимов, где пользователи на аренах будут сражаться друг с другом и выполнять задания. В распоряжении игрока множество уникальных машин и 16 героев со своими способностями.
Что такое Concrete Genie
Concrete Genie – это приключенческий экшен от студии PixelOpus. Сюжет рассказывает о парне по имени Эш, который страдает от издевательств уличных хулиганов. Герой рисует яркие пейзажи на улицах города. Со временем он находит волшебную краску, которая способна оживлять его рисунки. Игра вышла в 2019 году эксклюзивно для PlayStation 4.
Напомним, что до 2 февраля подписчики PS Plus могут получить бесплатно Shadow of the Tomb Raider, а также RPG под названием GreedFall, а также ролевую игру Maneater.