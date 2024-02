В ленте показаны архивные материалы о создании игры.

С момента релиза The Last of Us: Part II прошло уже четыре года. Студия-разработчик Naughty Dog решила показать, как создавался проект, разделивший сообщество геймеров на два лагеря.

Так, на YouTube-канале разработчика вышел двухчасовой документальный фильм о создании продолжения культового проекта.

В этой ленте сотрудники студии поделились своими впечатлениями о разработке. Также они показали архивные материалы, связанные с игрой. Помимо YouTube, фильм доступен в самой игре на платформе PlayStation.

"Посмотрите полный документальный фильм Grounded II: Making the Last of Us Part II, который рассказывает зрителям о процессе разработки знаменитого продолжения Naughty Dog, The Last of Us Part II. Узнайте на закулисных кадрах о том, что происходило на протяжении многих лет в разработке Part II, включая ее запуск", - говорится в описании под видео с предупреждением о спойлерах к самой игре.

Мир The Last of Us - последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее появились слухи об активной разработке The Last Of Us Part 3. В 2023 году должна была начаться запись звука и захват движений для игры. Также, по слухам, Элли снова будет отведена значительная роль в новой части.

Долгострой непростой судьбы, игра The Last of Us Online приказала долго жить, на этот раз - официально. Студия Naughty Dog объявила, что мультиплеерная часть франшизы никогда не увидит свет - причина в том, что перед переходом к полноценному производству команда разработчиков осознала масштабы проекта и количество необходимых ресурсов для его поддержки.

