Производство всего первого сезона экранизации канал HBO планирует закончить к июню 2022 года.

Съемки пилотного эпизода сериала по мотивам постапокалиптического экшена The Last of Us закончились.

Об этом на своей странице в Instagram сообщил режиссер Кантемир Балагов.

"Моя работа здесь закончена. Я благодарен за предоставленную возможность. Это был отличный опыт со взлетами и падениями", – написал режиссер.

Съемки первого эпизода экранизации проходили в Канаде, в городах Форт Маклауд и Калгари. В последнем будут снимать и остальные 9 серий, но уже другие режиссеры. Над сериалом поработают как минимум еще четыре постановщика, среди них Али Аббаси и Ясмила Жбанич.

Производство первого сезона продлится до 8 июня 2022 года.

Сериал The Last of Us – актеры и сюжет

Экранизация игры показывает мир, где случилась вспышка эпидемии мутировавшего гриба-паразита, превращающего людей в зомби. В центре сюжета опытный циничный контрабандист Джоэл, потерявший дочь на заре пандемии. Теперь ему предстоит перевезти через всю страну дерзкую девочку Элли, у которой иммунитет к паразиту.

Роли Джоэла и Элли исполняют Педро Паскаль и Белла Рамзи соответственно. Эти актеры уже снимались вместе в другом успешном сериале от HBO – "Игре престолов".

Шоураннером экранизации выступил Крейг Мейзин, создавший сериал "Чернобыль". В производстве также принимает участие автор оригинальной игры – глава студии Naughty Dog Нил Дракманн.

Напомним, ранее премьер-министр провинции Альберта (Канада) Джейсон Кенни рассказал, что канал HBO планирует тратить на съемки сериала The Last of Us по $200 миллионов в год.

Автор: Сергей Коршунов