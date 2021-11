Роль досталась актрисе по имени Наташа Мамба.

Создатели сериала по The Last of Us уже давно заявили, что он не будет в точности повторять события первой части игровой серии. Шоу отметится новыми эпизодами, и недавно этому нашлось очередное подтверждение. К составу грядущей экранизации присоединилась Наташа Мамба. Темнокожая актриса перевоплотится в персонажа, которого не было в игре.

Новую героиню зовут Ким Тембо, и на текущий момент это все сведения о ней. О роли девушки в сюжете и ее взаимоотношениях с Джоэлом и Элли информация не поступала. Что касается Наташи Мамбы, то у нее не было много ролей. Первой работой актрисы стала короткометражка "501", которая вышла в 2014 году. Затем она засветилась в сериалах "Бестия" и "Рассказ служанки".

Стоит также отметить, что в Сеть просочились официальные концепт-арты Джексона. Поселение выживших станет одной из локаций, которые покажут в сериале по The Last of Us. На изображениях можно увидеть дома, толпы людей и оборонительные сооружения.

Сериал The Last of Us — сюжет и актеры

Экранизация игры показывает мир, где случилась вспышка эпидемии мутировавшего гриба-паразита, превращающего людей в зомби. В центре сюжета опытный циничный контрабандист Джоэл, потерявший дочь на заре пандемии. Теперь ему предстоит перевезти через всю страну дерзкую девочку Элли, у которой обнаружился иммунитет к болезни.

Роли Джоэла и его спутницы исполняют Педро Паскаль и Белла Рамзи соответственно. Эти актеры уже снимались вместе в другом успешном шоу от HBO — "Игре престолов".

Шоураннером экранизации выступил Крейг Мейзин, создавший сериал "Чернобыль". В производстве также участвует автор оригинальной игры — глава студии Naughty Dog Нил Дракманн.

Съемки шоу проходят в Канаде. HBO планирует потратить на производство первого сезона сериала $200 миллионов.

Автор: Назар Степорук