Однако о полноценной разработке игры речь пока не идет.

Valve знаменита как компания, которая никогда не выпускает продолжения своих игровых серий с цифрой три в названии. Это касается и Half-Life, и Left4Dead, и Portal. Однако у последней все же есть шансы получить еще один проект. Недавно сценаристы франшизы рассказали, что у них есть "потрясающая идея" для Portal 3.

Эрик Вулпоу и Джей Пинкертон пришли в гости к автору YouTube-канала DidYouKnowGaming. В интервью они рассказали о своих мыслях касательно потенциальной третьей части серии.

"У нас нет сценария или каких-либо деталей, но у нас есть своего рода отправная точка, которая нам очень нравится. Так что, знаете, хорошо, что у нас есть эта идея, но многое еще предстоит сделать. Кто-то должен придумать новые головоломки для Portal! Но у нас действительно есть идея, да", — заявил Вулпоу.

"Но опять же, наличие идеи и готовность сделать игру — это разные вещи. Это не секрет, но в Valve также нет формального процесса подачи идеи. Это всегда своего рода, ну, знаете, массовая кампания, я думаю", — продолжил Вулпоу.

По словам сценариста, одна из причин, почему компания не создает третьи части своих серий — это заинтересованность в сиквелах. После выпуска первой игры по новой франшизе команда может оглянуться назад, оценить работу и исправить все недочеты. В сиквелах Valve обычно полноценно реализовывает свое творческое видение.

Вторая причина отсутствия Portal 3 на прилавках магазинов — это подбор времени. Сотрудники студии обычно не приступают к новому проекту, если работают над определенными аспектами другой игры, пускай и менее интересными. Из-за этого с момента релиза сиквела в Valve так и не удалось собрать полноценную команду для производства "тройки".

"Несмотря на то, что со стороны Valve напоминает огромную группу людей, которые все время сидят без дела с коктейлем у бассейна, на самом деле внутри студии люди постоянно работают", — подытожил Вулпоу.

Серия Portal: основные подробности

Это дилогия головоломок от Valve, основной особенностью которых выступает использование порталов в трехмерной среде. В обоих частях пользователи должны пройти череду комнат с разнообразными препятствиями. Для решения загадок необходимо учитывать физическую модель и дизайн каждого из уровней.

Первая часть франшизы вышла в 2007 году, а сиквел — в 2010-м. На Metacritic обе части получили свыше 90 баллов от прессы. Portal 2 до сих пор считается примером для подражания среди головоломок.

Valve выпустит 8 декабря бесплатное обновление для первой части. Оно добавит в Portal трассировку лучей.

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