Пиковый онлайн в Steam превысил 22 тысячи игроков.

Спин-офф Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii за первые выходные после релиза достиг пикового онлайна в Steam в более 22 тысячи человек. Это второй лучший показатель для франшизы, уступающий лишь Infinite Wealth, где на пике было 46 тысяч игроков.

В Pirate Yakuza in Hawaii игроки отправляются в путешествие вместе с Горо Мадзимой, которого выбросило на берег отдалённого острова в Тихом океане, и он потерял память. Теперь якудза вынужден собрать собственную пиратскую команду, чтобы вспомнить кто он.

Для сравнения, другие недавние релизы серии - Ishin! и The Man Who Erased His Name - набирали значительно меньше: 8,4 тысячи и 13,7 тысячи игроков соответственно.

Релиз Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii произошёл 20 февраля. Игра доступна на ПК, Playstation 5, Xbox Series, а также и на прошлом поколении, Playstation 4 и Xbox One.

Ранее мы рассказывали, что онлайн Kingdom Come: Deliverance 2 пробил отметку в 230 тысяч игроков в первые выходные после релиза, что помогло сиквелу войти в топ-50 самых популярных игр Steam за всю историю.

