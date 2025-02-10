Даниэль Вавра хочет догнать Starfield по показателям одновременного онлайна.

Kingdom Come: Deliverance 2 продолжает набирать популярность, и её пиковый онлайн в Steam уже превысил 256 тысяч игроков. Такой результат позволил RPG занять 49-е место среди самых популярных игр в истории платформы.

Творческий директор игры Даниэль Вавра поделился радостью в соцсетях и отметил, что было бы здорово, если бы онлайн достиг 300 тысяч игроков, именно такого результата добился Starfield на старте. Однако разработчик признаёт, что в будние дни число активных пользователей, скорее всего, начнёт снижаться.

Вместе с сиквелом вырос интерес и к первой части игры. 9 февраля её максимальный онлайн превысил 45 тысяч человек, что стало лучшим результатом с 2018 года. Судя по всему, многие игроки либо возвращаются в оригинал ради ностальгии, либо знакомятся с серией с самого начала.

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Ранее мы рассказывали, что Kingdom Come: Deliverance 2 переносили на неделю пораньше, потому что разработчики боялись конкуренции с Assassin's Creed Shadows. Вавра считает, что Ubisoft, в то же время, боялась Warhorse, поэтому перенесла свой проект на месяц позже.

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