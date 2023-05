Похоже, у Minecraft появился весомый конкурент. Механика строительства в новой The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom понравилась пользователям. Они сразу же начали экспериментировать, причем весьма успешно. Один из пользователей создал рабочий двигатель, а второй — местный аналог троянского коня.

За постройку огромного деревянного механизма с условной формой лошади ответственен анонимный пользователь. Видео с ним начало распространяться в TikTok. В ролике можно увидеть, как Линк перемещает импровизированного троянского коня на колесах.

Вылепить туловище корректной формы у игрока не получилось, поэтому пришлось довольствоваться большим прямоугольным ящиком, сбитым с досок. А в конце видео главный герой проник внутрь механизма с помощью способности "Подъем" (Ascend) и поехал вперед. Таким способом анонимный пользователь попытался повторить действия греков, которые попали за стены Трои, спрятавшись в деревянном коне.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom — основные подробности

В проекте пользователей ждет новая история и расширенное количество игровых механик. Разработчики вдохновлялись идеями, которые не удалось реализовать в Breath of the Wild.

Мир в Tears of the Kingdom перекочевал из предыдущей части, но значительно разросся в размерах. Например, Линк может исследовать сооружения на небесных островах.

Из геймплейных возможностей в сиквеле стоит отметить строительство разнообразных механизмов, возвращение предметов в исходную форму и несколько новых способов взаимодействия с окружением.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom вышла 12 мая 2023 года эксклюзивно на Nintendo Switch.

