The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom станет "новым форматом" серии и ориентиром при разработке новых частей. Это связано с концепцией игры, к которой стремились разработчики.

Соответствующее заявление сделал продюсер The Legend of Zelda Эйдзи Аонума в интервью Game Informer. Руководитель сравнил текущий этап развития франшизы с релизом Ocarina of Time в 1998 году. Тогда тоже был определен курс, по которому начали следовать разработчики. Однако 25 лет назад избранное направление накладывало определенные ограничения и не позволяло реализовать все задумки.

"Что касается Ocarina of Time, я думаю, будет правильно сказать, что она действительно создала формат для ряда игр во франшизе, которые вышли после нее. В некотором смысле это немного ограничивало нас. Хотя мы всегда стремимся предоставить игрокам определенные свободы, были определенные вещи, которые [в формате Ocarina of Time] на самом деле не позволяли давать людям свободу. […] Мы добрались до Breath of the Wild и нового типа более открытой игры и свободы, которую она предоставляет. Я думаю, правильно будет сказать, что это создало новый формат для продолжения серии", — рассказал Аонума.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom — основные подробности

В проекте пользователей ждет новая история и расширенное количество игровых механик. Разработчики вдохновлялись идеями, которые не удалось реализовать в Breath of the Wild.

Мир в Tears of the Kingdom перекочевал из предыдущей части, но значительно разросся в размерах. Например, Линк может исследовать сооружения на небесных островах.

Из геймплейных возможностей в сиквеле стоит отметить строительство разнообразных механизмов, возвращение предметов в исходную форму и несколько новых способов взаимодействия с окружением.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom вышла 12 мая 2023 года эксклюзивно на Nintendo Switch.

