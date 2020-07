В No Man’s Sky добавили заброшенные космические корабли (видео)

В новом обновлении игроки встретятся с враждебными формами жизни.

Для космического симулятора No Man’s Sky вышло крупное бесплатное обновление под названием Desolation с жуткими заброшенными кораблями.

Об этом основатель студии Hello Games, Шон Мюррей, сообщил в официальном блоге PlayStation.

Трейлер обновления Desolation для No Man’s Sky

Обновление Desolation уже доступно на PlayStation 4, Xbox One и ПК.

«В глубоком космосе были обнаружены заброшенные грузовые корабли. В одиночку или группами игроки смогут вскрыть шлюз такого корабля и исследовать его опасный интерьер, который генерируется процедурно. В этих суднах храбрых исследователей ждут ценные ресурсы и элементы сюжета. Здесь можно найти даже уникальные улучшения для своего корабля», – отметил Мюррей.

Разработчик добавил, что некоторые космические корабли были захвачены враждебными формами жизни, поэтому игрокам лучше исследовать такие места в компании с другими пользователями.

Кроме того, обновление Desolation добавит в игру улучшения баланса оружия и противников. Благодаря этому бои станут напряженнее и динамичнее.

Desolation станет четвертым крупным обновлением для игры за этот год. Предыдущее обновление, под названием Exo Mech вышло в апреле и добавило в No Man’s Sky пилотируемых роботов.

Что такое No Man’s Sky

No Man's Sky - это научно-фантастический космический симулятор от британской студии Hello Games. Действие игры разворачивается на просторах процедурно-генерируемой вселенной, где все, от звездных систем до отдельных планет и существ на них, создается совершенно случайно. Задача игрока – долететь до центра галактики и разгадать таинственный секрет. На своем пути пользователь может исследовать новые планеты, сражаться, а также добывать ресурсы для улучшения корабля и оружия. Игра вышла в 2016 году на ПК и PS4. В 2018 году релиз No Man’s Sky состоялся на Xbox One.

