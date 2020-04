В No Man’s Sky появились пилотируемые роботы (видео)

Обновление Exo Mech уже вышло на PS4, Xbox One и ПК.

Для космического симулятора No Man’s Sky вышло обновление Exo Mech. Оно добавило в игру пилотируемых роботов.

Об этом разработчики сообщили на официальном сайте игры.

Трейлер Exo Mech для No Man’s Sky

Пока что игрокам доступен только один мех – The Minotaur. Этот пилотируемый робот может защитить игрока от холода, огня и прочих угроз. С его помощью пользователь может безопасно собирать ресурсы на различных планетах. The Minotaur оснащен лазером и реактивными двигателями для прыжков. Еще робота можно улучшать, но для этого игроку нужно будет искать чертежи.

Кроме того, пилотирование в режиме от первого лица поддерживает VR-шлемы.

Что такое No Man’s Sky

No Man's Sky - это научно-фантастический космический симулятор от британской студии Hello Games. Действие игры разворачивается на просторах процедурно-генерируемой вселенной, где все, от звездных систем до отдельных планет и существ на них, создается совершенно случайно. Задача игрока – долететь до центра галактики и разгадать таинственный секрет. На своем пути пользователь может исследовать новые планеты, сражаться, а также добывать ресурсы для улучшения корабля и оружия. Игра вышла в 2016 году на ПК и PS4. В 2018 году релиз No Man’s Sky состоялся на Xbox One.