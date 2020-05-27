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Little Nightmares за три года разошлась тиражом в два миллиона копий

13:02, 27 мая 2020
Игры
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Little Nightmares достанется подписчикам Google Stadia бесплатно / store.playstation.com

Об этом на своем официальном сайте сообщила компания Bandai Namco Entertainment.

Трейлер Little Nightmares

Что такое Little Nightmares

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Little Nightmares – это платформер с элементами квеста и хоррора. Игра рассказывает о девочке по имени Шестая, которая оказывается на загадочном подводном корабле. Судно кишит странными существами, монстрами и различными ловушками. Чтобы покинуть корабль, главной героине нужно добраться до верхних палуб. Игра вышла в 2017 году на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. В 2018 году Little Nightmares выпустили на Nintendo Switch.

Согласно сообщению Bandai Namco, уже 1 июня игра пополнит библиотеку Google Stadia. Подписчики сервиса "облачного" гейминга получат Little Nightmares бесплатно.

Напомним, сиквел игры – Little Nightmares 2 выйдет в этом году. Релиз запланирован на PS4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК.

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