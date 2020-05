Little Nightmares за три года разошлась тиражом в два миллиона копий

Уже 1 июня платформер пополнит библиотеку Google Stadia.

Общие продажи платформера Little Nightmares достигли двух миллионов копий.

Об этом на своем официальном сайте сообщила компания Bandai Namco Entertainment.

Трейлер Little Nightmares

Что такое Little Nightmares

Читайте такжеВ PS Store стартовала распродажа с двойными скидками

Little Nightmares – это платформер с элементами квеста и хоррора. Игра рассказывает о девочке по имени Шестая, которая оказывается на загадочном подводном корабле. Судно кишит странными существами, монстрами и различными ловушками. Чтобы покинуть корабль, главной героине нужно добраться до верхних палуб. Игра вышла в 2017 году на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. В 2018 году Little Nightmares выпустили на Nintendo Switch.

Согласно сообщению Bandai Namco, уже 1 июня игра пополнит библиотеку Google Stadia. Подписчики сервиса "облачного" гейминга получат Little Nightmares бесплатно.

Напомним, сиквел игры – Little Nightmares 2 выйдет в этом году. Релиз запланирован на PS4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК.

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram