Хоррор Little Hope выйдет 30 октября (видео)

Вторая часть хоррор-антологии The Dark Pictures с подзаголовком Little Hope выйдет 30 октября на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

Об этом на своей странице в Twitter сообщили разработчики игры, студия Supermassive Games.

Трейлер The Dark Pictures: Little Hope

Вместе с трейлером разработчики представили два вида издания игры. В издание под названием «Первый том» войдут две части антологии – Man of Medan и Little Hope, а также карта мира, значки и стилбук. В коллекционном издании игроки получат Little Hope, карту мира, значки, стилбук и тряпичную куклу.

О чем The Dark Pictures: Little Hope

The Dark Pictures: Little Hope – это вторая часть интерактивной приключенческой игры в жанре хоррор. В первой части антологии The Dark Pictures с подзаголовком Man of Medan игроки управляли компанией молодых людей, которые оказались на борту заброшенного военного корабля, где таинственным образом исчезла вся команда. В новой части, Little Hope, игроки окажутся в городе-призраке, в котором много лет назад проходила охота на ведьм.

Разработкой антологии The Dark Pictures занимается студия Supermassive Games, которая ранее сделала интерактивный молодежный хоррор Until Dawn.

