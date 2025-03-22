Многие из бывших работников Deck Nine были на премии, но даже не знали, что игра номинирована.

На церемонии награждения GDC 2025 новая Life Is Strange: Double Exposure получила премию в номинации "Социальное влияние". Однако момент вручения оказался крайне символичным: никто не вышел забрать награду.

Причиной стала волна увольнений в студии Deck Nine, которая занималась разрабокой Double Exposure. После выхода игры студия пережила несколько сокращений, и большинство сотрудников, работавших над проектом, были уволены.

Бывшая сотрудница Deck Nine, Элизабет Баллу, в своём посте на BlueSky поделилась, что многие разработчики были на награждении, но даже не знали о том, что их игра номинирована: "Это иронично, что никто не пришёл на вручение награды, потому что нас всех уволили".

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Double Exposure была тепло встречена критиками, но имела ряд проблем, особенно с выбором нарративных решений для старых персонажей. После выхода игры продажи оказались не такими успешными, как ожидалось, что привело к финансовым потерям и увольнениям в студии.

Это уже третье массовое сокращение в Deck Nine за два года, и сейчас будущее серии Life Is Strange остаётся под вопросом.

Ранее аналитик из компании Aldora предупреждал, что игровую индустрию ждёт ещё одна масштабная волна сокращений в ближайшие месяцы. Особенно сильно зацепит Playstation, Xbox и NetEase.

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