В клипе Леди Гаги и Арианы Гранде нашли отсылку к игре Bayonetta

Пользователи твиттера нашли в клипе Леди Гаги и Арианы Гранде на песню Rain on Me отсылки к серии игр Bayonetta.

Люди считают, что длинные волосы певиц в видео напоминают один из видов атак Байонетты.

В игре главная героиня может использовать в качестве оружия собственные волосы. Кроме того, в клипе певицы меняются прическами: у Гаги вместо распущенных волос появляется хвост, а у Гранде - наоборот. Так же стилями обменивались героини игры Байонетта и Жанна.

Это могло бы оказаться простым совпадением, однако известно, что Леди Гага является поклонницей франшизы, сообщает Comicbook.

Someone really had the audacity to say that Lady Gaga wasn't referencing Bayonetta in this scene during the music video for #RainOnMe



Girl bye. Blocked. pic.twitter.com/7BMrr1Jez4