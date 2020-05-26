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В клипе Леди Гаги и Арианы Гранде нашли отсылку к игре Bayonetta

15:27, 26 мая 2020
Игры
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В клипе Леди Гаги и Арианы Гранде нашли отсылку к игре Bayonetta / youtube.com/ Lady Gaga

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Люди считают, что длинные волосы певиц в видео напоминают один из видов атак Байонетты.

В игре главная героиня может использовать в качестве оружия собственные волосы. Кроме того, в клипе певицы меняются прическами: у Гаги вместо распущенных волос появляется хвост, а у Гранде - наоборот. Так же стилями обменивались героини игры Байонетта и Жанна.

Это могло бы оказаться простым совпадением, однако известно, что Леди Гага является поклонницей франшизы, сообщает Comicbook

twitter.com/ladygaga

Напомним, украинская хип-хоп исполнительница Alyona Alyona выпустила клип на песню "Дикі танці", стилизованный под игру GTA: Vice City. 

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