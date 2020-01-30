Певица Alyona Alyona выпустила клип в стиле игры GTA: Vice City

В клипе певица ездит по городу на «Жигулях» и танцует с котами.

Украинская хип-хоп исполнительница Alyona Alyona сегодня выпустила клип на песню «Дикі танці», стилизованный поди гру GTA: Vice City. Ролик уже успел набрать более 55 тысяч просмотров в YouTube.

В клипе певица разъезжает по городу в желтых «Жигулях», периодически делает остановки в спальных районах возле продуктовых киосков или прямо на дороге, и танцует с местными жителями.

Клип «Дикі танці»

Напомним, в прошлом году бывшая воспитательница детского сада Алена Олеговна Савраненко, известная теперь под сценическим псевдонимом Alyona Alyona попала в топ-50 музыкальных открытий года по версии журнала The Guardian. В издании похвалили песню «Пушка», отметив, что в ней Alyona Alyona с оттенком традиционных вокальных мелодий рассказывает о своей обычной жизни, затрагивая феминизм, позитивность и терпимость к телу.