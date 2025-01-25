"Когда наступает конец света, люди танцуют".

Bandai Namco закрыла сервера своей MMORPG Blue Protocol 18 января. Но игроки, вместо того чтобы оплакивать потерю своей любимой игры, собрались всем сервером на прощальный рэйв.

Automaton Media рассказали, что в последние минуты жизни игры десятки людей собрались на стартовой локации и начали танцевать. "Когда наступает конец света, люди танцуют", - написал один из игроков в социальных сетях.

Blue Protocol - относительно молодая MMORPG, вышедшая в июне 2023 года, так и не добралась до Европы, оставшись эксклюзивом японского рынка. Игра уже попадала в новости со своим "нудистским флешмобом", когда игроки в рейдах раздевали своих персонажей, чтобы повысить производительность.

Вообще танцы перед закрытием MMORPG - традиция не новая. Например, когда в 2018 году закрывалась Wildstar, игроки так же устроили вечеринку, которую потом назвали "Последняя Конга для Wildstar".

Ранее мы рассказывали, что Sony тихо отменила MMORPG во вселенной Horizon. Разработкой занималась корейская NCSoft, игра должна была выйти на ПК и мобилки.

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