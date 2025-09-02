На ивенте отпразднуют 10-летие студии Kojima Productions.

Хидео Кодзима анонсировал ивент Beyond The Strand, который приурочен к 10-летию с основания студии Kojima Productions и релиза Metal Gear Solid 5: Phantom Pain.

Выставка пройдёт 23 сентября в кинотеатре Тохо Ропонги в Токио. Билеты продают по принципу лотереи, но также будет вестись и прямая трансляция.

Что покажут на ивенте - пока неизвестно. В пресс-релизе обещают появление особых гостей, а также первый взгляд на на будущие игры геймдизайнера. Сейчас мы знаём о двух проектах Кодзимы - Physint и OD.

Обе игры остаются за завесой тайны. Про хоррор OD не было никаких новостей с 2023 года, а духовный наследник серии Metal Gear Solid - Physint - получил небольшой тизер в прошлом году. Впрочем, вся эта презентация всегда может оказаться анонсом Death Stranding 2 на ПК.

Ранее Кодзима рассказал, что Physint выйдет не раньше чем через 5-6 лет. После релиза этой игры геймдизайнер собирается заняться съёмкой собственного фильма.

Кроме того, недавно Кодзима дал совет начинающим разработчикам. Геймдизайнер признался, что проходит максимум одну игру в год, а сам он считает, что нужно черпать вдохновение из реальности.

