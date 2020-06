KFC создала свой остров в Animal Crossing: New Horizons

Филиппинский отдел сети ресторанов быстрого питания KFC построил стилизованный остров в игре Animal Crossing: New Horizons.

На острове можно найти полностью обустроенное кафе быстрого питания - с местом для приема заказов, меню и столами для посетителей.

За пределами ресторана спрятан секретный рецепт панировки курицы, состоящий из 11 ингредиентов. Кроме того, на острове KFC находится полковник Сандерс - если игрок сможет его найти, то получит от него код на бесплатный заказ баскет в настоящем ресторане на Филиппинах.

Остров KFC будет работать до 22 июня. Попасть на него можно в порядке очереди.

Here’s a little sneak peek at our official branch in Animal Crossing: New Horizons!



Don’t miss out! Let our Virtual Colonel show you around to see the sights in this short tour.



Got Animal Crossing? Wait for the link to be one of our lucky guests! pic.twitter.com/vA4mbOMhKm