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KFC создала свой остров в Animal Crossing: New Horizons

16:18, 18 июня 2020
Игры
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KFC создала свой остров в Animal Crossing: New Horizons / Nintendo

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На острове можно найти полностью обустроенное кафе быстрого питания - с местом для приема заказов, меню и столами для посетителей.

За пределами ресторана спрятан секретный рецепт панировки курицы, состоящий из 11 ингредиентов. Кроме того, на острове KFC находится полковник Сандерс - если игрок сможет его найти, то получит от него код на бесплатный заказ баскет в настоящем ресторане на Филиппинах.

Остров KFC будет работать до 22 июня. Попасть на него можно в порядке очереди.

Напомним, c 1 июня в игре Animal Crossing: New Horizons началось событие "свадебный сезон", которое продлится до конца месяца. 

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Теги: #Animal Crossing