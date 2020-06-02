В игре Animal Crossing: New Horizons начался "свадебный сезон"

Во время события можно помочь паре лам отпраздновать свою свадьбу.

С 1 июня в игре Animal Crossing: New Horizons началось событие "свадебный сезон", которое продлится до конца месяца.

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Во время события можно стать свадебным фотографом и помочь паре лам отпраздновать важное событие.

Ламы Риза и Сайрус забронировали на острове Харва фотостудию, и хотят чтобы в течение пяти дней для них создавали новые декорации.

В первый день "свадебного сезона" игроки построили множество милых тематических декораций, однако были и те, кто решил подойти к решению задачи оригинально.

Некоторые игроки решили превратить свадьбу в похороны, кто-то приглашал на праздник исключительно скорпионов, а пользователь reddit с ником TimesPlus организовал развод.

Напомним, ранее в Animal Crossing: New Horizons воссоздали Untitled Goose Game.

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