цей матеріал доступний українською

В игре Animal Crossing: New Horizons начался "свадебный сезон"

15:29, 02 июня 2020
Игры
226 0
В игре Animal Crossing: New Horizons начался "свадебный сезон"  / twitter.com/schokpop

Читайте такжеРазработчики создали костюмы в стиле Лары Крофт для Animal Crossing: New Horizons

Во время события можно стать свадебным фотографом и помочь паре лам отпраздновать важное событие.

Ламы Риза и Сайрус забронировали на острове Харва фотостудию, и хотят чтобы в течение пяти дней для них создавали новые декорации. 

В первый день "свадебного сезона" игроки построили множество милых тематических декораций, однако были и те, кто решил подойти к решению задачи оригинально. 

twitter.com/Dragonro0ls
reddit.com
Необычная декорация для свадьбы / reddit.com

Некоторые игроки решили превратить свадьбу в похороны, кто-то приглашал на праздник исключительно скорпионов, а пользователь reddit с ником TimesPlus организовал развод. 

Напомним, ранее в Animal Crossing: New Horizons воссоздали Untitled Goose Game.

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Animal Crossing