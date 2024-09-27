Ив Гиймо заявил, что места хватит всем.

Перенос Assassin's Creed Shadows на февраль 2025 года поставил Ubisoft в сомнительное положение. Новая часть Ассассинов теперь выйдет в том же году, что и недавно анонсированный Ghost of Yotei. Два стелс-экшна в открытом мире в реалистичном сеттинге феодальной Японии от двух крупных корпораций — не самое удачное соседство.

Однако директор Ubisoft Ив Гиймо так не считает. В докладе инвесторам глава компании заявил, что и Assassin's Creed Shadows и Ghost of Yotei — это два высококачественных продукта, которые хорошо продадутся вне зависимости от обстоятельств: "Места хватит на всех" — заявил Ив Гиймо.

В то же время Гиймо выделил два игровых персонажа в Assassin`s Creed Shadows как особенность своего проекта, который должен перетянуть на себя внимание от эксклюзива Sony:

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Основное внимание уделяется тому, чтобы убедиться, что мы обеспечим фантастический опыт с этим подходом с двумя протагонистами и двумя различными и дополняющими друг друга игровыми процессами. Сеттинг, происходящий в феодальной Японии, должен быть действительно заманчивым.

Однако Ghost of Yotei это далеко не единственный конкурент для новой Assassin's Creed. За три дня до её релиза, 11 февраля, выходит ещё два крупных и ожидаемых проекта в сеттинге Средневековья: Sid Meier's Civilization VII и Kingdom Come: Deliverance II. Ещё через четыре дня, 17 февраля, произойдёт релиз Avowed, новой игры легендарной Obsidian Entertainment.

Assassin's Creed Shadows будет разворачиваться в феодальной Японии, охватывая период с 1579 по 1580 годы конец периода Сэнгоку. Главных персонажей снова будет два, ими станут куноити Наоэ и самурай Ясукэ. Игра обещает быть менее масштабной чем предыдущие части: арт-директор проекта Тьерри Дансеро сразу обозначил, что от новой части не стоит ожидать размеров Assassin's Creed Valhalla, а больше ориентироваться на Assassin's Creed Origins.

Релиз Assassin`s Creed Shadows запланирован на 14 февраля, игра выйдет на всех актуальных платформах: ПК, PS5 и Xbox Series.

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