Игра выйдет 27 февраля 2026 года на ПК и консолях.

В ночь с 26 на 27 июня компания Capcom провела небольшую презентацию, в ходе которой показала 5-минутное видео с геймплеем Resident Evil Requiem, а также раскрыла некоторые подробности о девятой номерной части серии.

Например, главным героем мог стать Леон, но эта идея не прижилась, так как в игре делается упор на элементы хоррора – Леон не смог бы пугаться вместе с игроком, а Capcom хочет добиться такого эффекта.

Создавать атмосферу страха будут с помощью новой главной героини, Грэйс Эшкрофт, "замкнутом" и "пугливом" агенте ФБР. Она, обещают Capcom, будет пугаться точно так же, как игроки, и по мере прохождения игры будет учиться преодолевать свои страхи. При этом Леон все же может появиться в будущих DLC.

Видео дня

События Requiem разворачиваются спустя 7 лет после финала Resident Evil Village и через три десятилетия после того, как Раккун-Сити был стерт с лица земли в результате ядерного удара. Новая часть впервые с Resident Evil 6 продолжает общую сюжетную линию.

Также разработчики показали первые геймплейные кадры Requiem с главной героиней и пугающим монстром. Игровой процесс будет разворачиваться как от первого, так и от третьего лица – между ними можно переключаться в любой момент.

Дата релиза Resident Evil Requiem осталась без изменений – игра выйдет 27 февраля 2026 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Ранее Capcom поделилась, что Resident Evil 9 добавили в список желаемого уже 1 миллион раз. Причем это только данные с PS Store и Steam, поскольку страница на Xbox еще не появилась.

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