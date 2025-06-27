Что купить на летней распродаже в Steam? 10 отличных игр дешевле 100 грн

Скидки до 95% распространяются на тысячи игр. Среди них есть как классика, так и релизы поновее.

В главном игровом магазине современности – Steam – проходит крупная летняя распродажа. Как всегда, тысячи игр получили вкусные скидки, включая новинки 2025 года.

В то же время некоторые игры сбросили в цене настолько, что стоят меньше чашки кофе. Собрали несколько таких игр в список. Все с ценой дешевле 100 гривен и положительными отзывами.

Little Nightmares II — 94 грн. Продолжение жутковатого приключенческого платформера, который сильно полюбился геймерам. Вторая часть лучше оригинала практически во всем – атмосфера, дизайн уровней и пазлы.

Видео дня

Far Cry 4 — 91 грн. Веселое экзотическое приключение с ураганным экшеном, качественными миссиями, харизматичным главным злодеем и традиционными для Юбисофта "вышками".

RoboCop: Rogue City — 89 грн. Для тех, кто соскучился за бодрым экшеном с хорошей стрельбой, Больше всего поигравшие хвалят игру за то, что она дает почувствовать себя Робокопом.

Borderlands 3 — 42 грн. Юмор, интересные миссии и динамичная стрельба с большим арсеналом оружия прилагаются.

Beyond: Two Souls — 41 грн. Интерактивное кино от Дэвида Кейджа (Heavy Rain, Detroit: Become Human), со всеми его плюсами и минусами.

Black Mesa Definitive Edition — 41 грн. Ремейк первого Half-Life от фанатов, одобренный Valve. Игроки смогут заново пережить приключение Гордона Фримена, но уже с новой графикой.

Steins;Gate — 37 грн. Визуальная новелла про путешествия во времени. Ее часто включают в списки лучших представителей жанра.

Jurassic World Evolution 2 — 34 грн. Одна из лучших игр, созданных по мотивам "Парка Юрского периода". В основе игрового процесса лежит создание вашего собственного парка развлечений с десятками видов динозавров и других доисторических рептилий.

Gris — 32 грн. Идеальный выбор для одного тихого, душевного вечера.

Kerbal Space Program — 17 грн. Самый популярный симулятор покорения космоса. Несмотря на потешный внешний вид местных космонавтов, игра достаточно серьезная и реалистичная.

Еще больше скидок можно отыскать по ссылке. Распродажа продлится ровно две недели – до вечера 10 июля.

Свежий опрос Steam показал, на каком ПК играет большинство геймеров мира летом 2025 года. RTX 3060 вернула себе лидерство среди видеокарт, а общая доля Windows 11 приближается к 60%.

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