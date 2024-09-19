Ubisoft не стала воссоздавать всю Японию, а ограничилась одним регионом.

Арт-директор Assassin`s Creed Shadows Тьерри Дансеро дал интервью, в котором рассказал о масштабах открытого мира в новой части серии. Разработчик сразу обозначил, что от игры не стоит ожидать монструозных масштабов Assassin`s Creed Valhalla.

В отличии от Valhalla, где Ubisoft воссоздала Англию и Норвегию, в Shadows разработчики сосредоточаться на маленьком кусочке Японии, острове Хонсю. Именно этот исторический регион тесно связан с Одой Нобунаго, полководцем, который играет важную роль в сюжете Assassin`s Creed Shadows

Тьерри сравнил новую игру с Assassin`s Creed Origins, добавив, что Shadows будет масштабнее чем прошлогодняя Assassin`s Creed Mirage, которая происходила в максимально компактном Багдаде.

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Ubisoft хочет не просто повторить территорию средневековой Японии, а и передать её дух и культуру с уважением к самим японцам, уверяет Дансеро. Для этого студия заручилась поддержкой подразделений в Токио и Осаке, чьи художники работают в самой Японии. Также Ubisoft наняла эксперта-консультанта по японской культуре.

Сюжет Assassin`s Creed Shadows будет разворачиваться в феодальной Японии, охватывая период с 1579 по 1580 годы конец периода Сэнгоку. Главных персонажей снова будет два, ими станут куноити Наоэ и самурай Ясукэ.

Релиз Assassin`s Creed Shadows запланирован на 15 ноября, игра выйдет на всех актуальных платформах: ПК, PS5 и Xbox Series.

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