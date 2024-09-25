Playstation провела конференцию, на которой анонсировала 20 новых игр.

Сегодня ночью Sony провела очередную презентацию State of Play для Playstation. На ней компания представила более 20 новых игр, среди которых оказался сиквел одного из самых успешных экслюзивов Playstation Ghost of Tsushima, выпущенный в 2020 году.

Продолжение получило название Ghost of Yotei. Действия развернутся почти через 400 лет после оригинальной игры, в 1603 году. В этот раз Sucker Punch воссоздала остров Хоккайдо на севере Японии, а конкретно регион у подножья горы Йотей. Новым главным героем станет женщина-самурай Ацу.

Представитель Sucker Punch Энрдю Голдфарб поделился, что студия переосмыслила историю главного героя первой части Дзина Сакая и при написании Ацу решила сосредоточиться на идее "призрака", неизвестной легенды.

В Sucker Punch мы любим истории происхождения, и нам захотелось узнать, что может означать появление нового героя в маске Призрака и раскрытие новой легенды.

Также Эндрю рассказал, что для студии это первая игра, разрабатывающаяся сразу для Playstation 5. Это позволило разработчикам сделать мир ещё более реальным, чем в Ghost of Tsushima. Голдфарб пообещал ночное небо с падающими звёздами и ещё более реалистичное поведение травы от ветра.

Релиз Ghost of Yotei запланирован на 2025 год. Игра станет эксклюзивом для Playstation 5.

В New York Times рассказали, что Ghost of Tsushima за 4 года разошлась тиражом в 13 миллионов копий. Сама Sony отчитывалась о продажах ещё в 2022 году, тогда игру купили 9.7 миллионов раз.

Также напомним, что скоро планируется презентация ещё одного громкого сиквела: Death Stranding 2. Недавно стало известно, что конференция Хидео Кодзимы на Tokyo Game Show будет идти целых 90 минут.

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