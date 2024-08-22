Фэнтезийную RPG называют "истинной" игрой Obsidian, которая впитала в себя все лучшее, что было в New Vegas и The Outer Worlds.

Зарубежные издания опубликовали свои превью Avowed на основе впечатлений от небольшой демо-версии. Это новая экшен-RPG от студии Obsidian, известной по Fallout: New Vegas и Pillars of Eternity.

В первую очередь Avowed похвалили за большую свободу действий как в плане нарратива, так и в сражениях. В игре также предусмотрены очки, которые можно тратить на разблокировку разных вариантов реплик в диалогах и усилений боевых навыков.

Боевая система тоже удостоилась похвал: сражения ощущаются глубокими и интуитивно понятными, но при этом довольно сложными. Avowed предлагает много вариантов для тактики и разных стилей боя. Особо выделяется класс мага, который называют самым сложным из трех доступных классов.

Другие журналисты также отмечают разнообразие диалоговых опций, предоставляющих игрокам возможность выбирать между благородным или более дерзким подходом к ролевому отыгрышу. Вариантов прохождения куча и, по словам Obsidian, концовка в Avowed не одна. И даже не две. Их десятки. К плюсам отнесли и то, что в игре довольно много уместного юмора.

В целом, фентезийную RPG называют настоящей игрой от Obsidian, которая впитала в себя все лучшее, что было в Fallout: New Vegas и The Outer Worlds. И претендентом на звание лучшей RPG 2025 года. Напомним, что изначально игра должна была выйти осенью 2024 года, но недавно она "переехала" на 18 февраля 2025 года.





Avowed – что еще известно об игре

События игры разворачиваются в мире Pillars of Eternity. Местом действия станет остров, пораженный неизвестной чумой. Главный герой – посланник императора, который должен разобраться с болезнью.

Это будет цветастая экшен-RPG с красочными и контрастными локациями. В игре реализован нелинейный сюжет с выбором решений, влияющих на ход событий. Журналисты называют игру "ответ Skyrim от авторов Fallout: New Vegas".

Игра будет доступна на ПК и Xbox Series X|S, а также по подписке Game Pass с первого дня выхода.

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