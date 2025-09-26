Ubisoft перенесла Assassin's Creed Shadows на 2025 год из-за провала Star Wars Outlaws

Дабы скрасить ожидание, издатель отказался от модели сезонных пропусков и объявила о возвращении в Steam.

Ubisoft в последний момент перенесла Assassin’s Creed Shadows на следующий год. Вместо запланированного выхода 15 ноября 2024-го, игра теперь выйдет 14 февраля 2025 года.

В качестве причины переноса называют желание отполировать ее до идеала, дабы не повторить историю Star Wars Outlaws. По словам Ubisoft, они извлекли урок из не самого удачного запуска игры по "Звездным воинам" и признали, что стартовые продажи проекта не оправдали ожиданий компании.

Также издатель отказывается от непопулярной среди игроков модели сезонных абонементов и ранних доступов для Deluxe-изданий своих игр. Всем предзаказавшим Assassin's Creed Shadows деньги вернутся автоматически. А за оформление новых предзаказов будут дарить первое сюжетное дополнение для игры.

Наконец, Ubisoft объявила о полноценном возвращении в Steam. Отныне все проекты издателя будут выходить на площадке Valve одновременно с Ubisoft Connect и Epic Games Store.

Assassin’s Creed Shadows выйдет на ПК, PlayStation 5, Xbox Series, Mac и в облачном сервисе Amazon Luna.

По традиции, в новой части Assassin's Creed Ubisoft обещает огромный открытый мир, полный жизни, и разнообразные пейзажи, которые меняются в зависимости от сезона. Но разработчик сразу обозначил, что от игры не стоит ожидать монструозных масштабов Assassin`s Creed Valhalla.

Сюжет Assassin`s Creed Shadows будет разворачиваться в феодальной Японии, охватывая период с 1579 по 1580 годы конец периода Сэнгоку. Главных персонажей снова будет два, ими станут девушка-ниндзя и афросамурай Ясукэ.

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