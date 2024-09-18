Стало известно, когда звезда защитника Готэма появится в Голливуде.

На Голливудской аллее славы появится 2790-я звезда, посвященная главному герою фильмов вселенной DC о Бэтмене. Это первый супергерой, чье имя будет выгравировано на звезде аллеи славы.

Как сообщает издание Independent, звезда культового героя DC, который впервые дебютировал в комиксах в 1939 году, появится уже 26 сентября 2024 года. Среди супергероев Темный рыцарь первый, но до него звезды на аллее славы уже получили вымышленные персонажи Мики Маус и Годзилла.

О награждении супергероя сообщила продюсер Голливудской аллеи славы Ана Мартинес. Его звезда будет расположена рядом с именами актера Адама Уэста, сыгравшего главную роль в сериале о Бэтмене, и соавтора комиксов Боба Кейна.

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"Фанаты со всего мира будут в восторге, узнав, что Бэтмен получит свою звезду рядом со звездой Адама Уэста и соавтора Бэтмена Боба Кейна", - отметила продюсер.

Что известно о фильмах о Бэтмене

Фильмы о Бэтмене охватывают разные эпохи кинематографа и режиссерские подходы, которые меняли стиль и характер персонажа. Режиссер Тим Бертон представил две ленты в 1989 и 1992 годах "Бэтмен" и "Возвращение Бэтмена", где Майкл Китон сыграл главную роль. Бэтмен в картинах противостоял таким известным злодеям, как Джокер и Пингвин. Эти ленты стали основой для готического образа Готэма в кинематографе.

Следующая эпоха пришла с трилогией Кристофера Нолана - "Бэтмен: Начало" (2005), "Темный рыцарь" (2008) и "Темный рыцарь возвращается" (2012). Эти фильмы раскрыли супергероя, как сложного, психологически травмированного борца с преступностью. Кристиан Бэйл в образе Бэтмена оставил яркий след в истории кино, а фильмы Нолана стали эталоном для современных супергеройских историй.

В 2022 году вышла новая версия - "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном. Этот фильм показывает молодого Бэтмена, который больше фокусируется на своих детективных способностях и постепенно формирует свой подход к борьбе с преступностью.

Напомним, ранее режиссер "Бэтмена" Тим Бертон получил звезду на Голливудской аллее славы. Звезду расположили возле особого для знаменитости места.

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