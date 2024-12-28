Дату выхода ленты отложили на год.

Кинокомпания Warner Bros. изменила расписание своих премьер. Один из ожидаемых фильмов "Бэтмен 2" в главной роли с известным британским актером Робертом Паттинсоном снова перенесли. Поклонникам картины и артиста придется ждать еще на год дольше, чтобы увидеть его в супергеройской ленте.

Как пишет издание Variety, премьеру переносили уже дважды. Сначала события в городе Готэм должны были выйти на большие экраны в октябре следующего года, но потом фильм режиссера Мэтта Ривза перенесли на 2026 год. А сейчас стало известно, что дату премьеры отложили еще на один год. Теперь выход ленты планируется в октябре 2027 года.

Съемки фильма стартуют в середине 2025 года на студии Warner Bros. в британском Ливсдене. Как известно, новая лента станет продолжением и второй частью в трилогии, задуманной Ривзом. Она будет развивать вселенную, начавшуюся еще в первой картине 2022 года "Бэтмен". Как и в первом фильме, в главного героя Брюса Уэйна (Бэтмена) снова перевоплотится Паттинсон.

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На этот раз Ривз выступит не только режиссером картины, но и соавтором сценария вместе с Мэттсоном Томлином, который также работал над первым "Бэтменом". Во второй ленте к своим ролям снова вернутся Джеффри Райт (Джеймс Гордон), Энди Серкис (Альфред Пенниворт) и Колин Фаррелл (Освальд "Пингвин" Кобблпот).

На данный момент сюжет картины не разглашается, однако ранее режиссер намекал, что в новой части Готэм будет восстанавливаться после разрушительного наводнения. Город снова столкнется с новыми вызовами и конфликтами, что усложнит работу Бэтмена.

Отметим, что "Бэтмен" стал первым крупным релизом Warner Bros. после пандемии COVID-19. Фильм заработал 772 миллиона долларов в мировом прокате. Фильм получил три номинации на премии "Оскар" за лучший звук, визуальные эффекты и грим.

Напомним, ранее мы писали, что Бэтмен получит звезду на аллее славы. Это первый супергерой, чье имя будет выгравировано на аллее славы в Голливуде.

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