В сеть утекло огромное количество внутренних документов студии Insomniac Games, которой владеет Sony. Там и готовящиеся к релизу игры, и довольно интересные данные о продажах ПК-портов эксклюзивов PlayStation, а также концепт-арты и описание будущих проектов, а еще есть геймплей Marvel's Wolverine.

Собрали самое интересное в одной заметке.

Расписание выхода будущих игр Insomniaс

Разработчики собираются выпустить не только полноценный экшен о Росомахе со взрослым рейтингом, который официально анонсировали в сентябре 2021 года, но и несколько других игр в сотрудничестве с Marvel. Еще в планах у компании новый тайтл во вселенной Ratchet & Clank.

Marvel's Venom – 2025 год

Marvel's Wolverine – 2026 год

Marvel's Spider-Man 3 – 2028 год

Новая часть Ratchet & Clank – 2029 год

Marvel's X-Men – 2030 год

Некий новый IP – после 2030 года

Ранее гуляли слухи, что Marvel's Wolverine выпустят уже в следующем году, но, судя по этому графику, релиз намечен в лучшем случае на 2026 год.

Также вследствие утечки стало известно, что Sony получила эксклюзивные права на игры по мотивам вселенной "Людей Икс" до 2036 года. Они будут выходит на консолях PlayStation и ПК.

Подробности Marvel's Wolverine, концепт-арты и геймплей

В сеть попало описание сюжета игры, концепт-арты и даже ранний игровой процесс, датированный 2022 годом. Роль Росомахи сыграл и озвучил Лиам Макинтайр (сериал "Спартак"). Трою Бейкеру досталась роль Синистера.

Среди прочего, из документов следует, что на прохождение игры уйдет порядка 16 часов. Росомаха побывает в разных странах. Кроме того, в игре будет второй протагонист – Джин Грей. Больше видео можно посмотреть на Reddit.

Подробности игры про Венома от Insomniac

По масштабу игра будет схожа с Marvel Spider-Man: Miles Morales. То есть это относительно небольшой проект продолжительностью до 10 часов. События развернется после Spider-Man 2 и станут связующим звеном между второй и третьей частями серии.

В игре будет несколько играбельных героев: сам Веном и, как ожидается, Питер с Майлзом – между ними позволят переключаться. Карнаж выступит главным врагом. Игру собираются продавать за 50 долларов, а ее релиз намечен на второй квартал 2025 года.

Подробности о новой Ratchet & Clank

В масштабной утечке оказались в том числе материалы по следующей части Ratchet & Clank, включая арты и описания идей для игры. Но поскольку релиз запланирован на 2029 год, до того момента концепт игры может измениться, и не раз.

Пока же планируется, что Insomniac Games дадут игрокам космический корабль для исследования космоса и покажет город ломбаксов. В продолжении вернутся Ривет и Кит, которых представили в Rift Apart.

Продажи ПК-портов эксклюзивов PlayStation

Также в слитых файлах есть интересные данные о продажах ПК-портов эксклюзивов PlayStation. Удивительно, но лучше всего из игр Insomniac Games продалась Horizon Zero Dawn. У God of War (2018) показатели похуже – экшен на 2-м месте по продажам. Замыкает тройку самых успешных ПК-портов Days Gone.

Данные продаж учитывают только на площадке Steam. Игры Sony еще можно купить у конкурентов в Epic Games Store.

Horizon Zero Dawn – 3,3 млн копий

God of War – 2,5 млн копий

Days Gone – 1,7 млн копий

Spider-Man Remastered –1,3 млн копий

Uncharted 4: A Thief's End – 483 200 копий

Spider-Man: Miles Morales – 450 200 копий

Sackboy: A Big Adventure – 62 900 копий

Интересно, что, согласно одному из слитых слайдов, Sony довольно легко одобряет портирование своего эксклюзива на ПК, если бюджет не превышает $30 млн – достаточно соответствующего запроса на почту.

Также есть данные, сколько чистой прибыли принесла каждая игра Insomniac Games.

