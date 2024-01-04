2024-й начинается с продолжения культовой серии файтингов, возвращения "Принца Персии" и переиздания одной из лучших игр в истории.

Январь обещает быть солидным на свежие релизы. Да, громкие новинки, как обычно, припасены на осень, но в этом месяце геймеры получат долгожданное продолжение культовой серии файтингов, одну из лучших игр современности в новой обертке и парочку других интересных тайтлов.

Рассказываем коротко о главных релизах месяца первого месяца года.

Prince Of Persia: The Lost Crown – 18 января (ПК, PS4, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch)

Пока ремейк "Песков времени" застрял в производственном аду, Ubisoft решила порадовать фанатов первой крупной частью во франшизе почти за 14 лет. Однако в отличие от привычных "Принцов", новая игра – метроидваниея с видом сбоку.

Большое внимание в игре будет уделено платформингу и сражению с боссами. Журналисты, которым дали поиграть в демоверсию, высоко оценили ее и даже пообещали, что геймеров ждет приятный сюрприз.

The Last of Us Part II Remastered – 19 января (PS5)

Да, мы на той стадии развития игровой индустрии, когда выходят ремастеры игры 2020 года. С другой стороны, разработчики подтянули версию для PS5, добавили сверху контента и для тех, кто уже покупал отдают за 10 долларов.

Главное нововведение – "роглайк"-режим No Return, в котором нужно проходить локации за разных персонажей, сражаясь со случайными врагами. Кроме того, в ремастере появится возможность пройти три вырезанных из оригинала уровня.

Enshrouded – 24 января (ПК)

Кооперативная ролевая игра-"выживач". Журналисты, уже поигравшие в игру, называют ее смесью Valheim и Minecraft. Одной из главных фишек игры будет воксельная графика, как раз дающая ту самую "майнкрафтовскую" свободу в изменении мира.

Обещают кооператив до 16 человек, сбор ресурсов, крафт, а также широкий выбор оружия для разных стилей игры. Пока только на ПК и только в раннем доступе.

Like a Dragon: Infinite Wealth – 25 января (ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S)

Следующий релиз в серии, также известной под названием Yakuza. И впервые во франшизе основные события будут происходить за пределами Японии.

Есть все предпосылки считать, что Infinite Wealth станет самой масштабной частью франшизы. Авторы уверяют, что прохождение одной лишь сюжетной линии займет порядка 70 часов. Кроме того, в игре появится множество второстепенных квестов и побочных активностей на любой вкус и цвет.

Tekken 8 – 26 января (ПК, PS5, Xbox Series X|S)

Еще одно продолжение культовой франшизы, но уже файтингов. Разработчики Tekken 8 решили не спешить и дождаться выхода основных конкурентов в лице Mortal Kombat 1 и Street Fighter 6.

Восьмая часть продолжит события игры 2015 года. Главной темой сюжета, его визуальной составляющей и общего настроения станет противостояние Кадзуи Мисимы и Дзина Кадзамы, отца и сына. Если вы сомневаетесь в покупке, на ПК и консолях доступна бесплатная демо-версия игры.

А меж тем в крупных онлайн-магазинах игр, в том числе Steam подходит к концу большая зимняя распродажа, которую принято считать самой крупной в году. До вечера 6 января главные новинки 2023 года и хиты прошлых лет доступны со сниженным ценником.

В свою очередь Steam делился статистикой, какая сборка ПК была самой популярной в 2023 году среди ее пользователей. Как выяснилось, число игроков c Windows 10 постепенно снижается, а RTX 3060 все еще самая популярная видеокарта.

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