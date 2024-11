Пользователю Reddit удалось разобрать шифр на фотографиях, разбросанных по игре.

Недавно игроки обнаружили скрытое послание в ремейке Silent Hill 2, которое вызывало вопросы с самого релиза игры.

Пользователь Reddit поделился своим открытием: он раскрыл значение загадочных фотографий с подписями, которые главный герой Джеймс находит по ходу игры.

Исследователь заметил, что на каждой фотографии присутствует определённое количество объектов, и связал это число с соответствующей буквой в подписи к снимку. Например, на одной из фотографий изображено семь птиц и фраза "Church Entrance". Взяв седьмую букву из этой фразы - E, он начал складывать полученные буквы в сообщение.

В результате ему удалось составить фразу из 26 букв: "You've been here for two decades" ("Ты здесь два десятилетия"). Фанаты считают, что такое послание не могло быть случайностью и предлагают два возможных объяснения.

Первое - разработчики таким образом отметили, что с выхода оригинальной игры прошло более 20 лет. Второе - они подтвердили давнюю теорию о временной петле, согласно которой Джеймс навсегда застрял в Сайлент Хилле и постоянно переживает события игры.

