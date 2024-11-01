Автор сценки удивился, что её так долго искали.

В The Witcher 3: Wild Hunt откопали вырезанную сценку с уникальным геймовером в случае смерти Геральта от врагов. Находкой поделился ютубер xLetalis, который специализируется на дотошном исследовании третьего Ведьмака.

Важное примечание: сцену можно увидеть только если проходить игру с модом Brother in Arms, который возвращает вырезанный контент.

Во время выполнения задания "Король умер - да здравствует король", Геральту предстоит проникнуть в секретную лабораторию придворного друида одного из ярлов Скелигге. Разумеется весь путь заставлен ловушками, и одна из них - дурманящий газ, из-за которого ведьмаку почудилось, что чучела животных, также находившиеся в комнате, ожили и напали на него. В обычной версии игры если Геральт проиграет своим галлюцинациям, то игроку просто покажут экран смерти, но с модом на удалённый контент Йеннифэр приведёт Белого Волка в чувства, а тот заявит, что не слышит чародейку, ведь его убили.

Один из разработчиков Ведьмака Павел Саско заметил видео и написал в Twitter, что это он сделал эту сценку ещё в 2014 году, и рад, что её нашли, хоть это и заняло приличное количество времени. Почему же её вырезали из игры разработчик не рассказал.

Напомним, что ранее один из художников Hellblade и Call of Duty показывал как может выглядеть Ведьмак 4. Паскуале Скионти сделал технодемо будущей игры CD Project на движке Unreal Engine 5.

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