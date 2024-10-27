Создатель Silent Hill не против поработать с автором оригинального Resident Evil

Кроме того, Кейитиро Тояма рассказал, что если бы он был ответственен за ремейк Silent Hill 2, он бы получился совсем другим.

Известный японский геймдизайнер Кэйитиро Тояма, создатель культовой серии Silent Hill, поделился своими мыслями о возможном сотрудничестве с легендарным Синдзи Миками и прокомментировал недавно вышедший ремейк Silent Hill 2.

В недавнем интервью для Prankster101 Тояма обсудил свой 30-летний опыт в игровой индустрии, переход от работы в крупных компаниях к независимой деятельности и планы на будущее. Особое внимание он уделил теме возможной совместной работы с другими знаменитыми создателями игр в жанре хоррор, включая Синдзи Миками, известного по серии Resident Evil.

На фоне недавнего ремастера Shadows of the Damned, совместного проекта Suda51 и Синдзи Миками, Тояма отметил, что подобные коллаборации между ветеранами индустрии вдохновляют его на возможное сотрудничество в будущем.

Видео дня

"Хотя на данный момент я ничего не готовлю, думаю, вполне возможно, что я смогу начать сотрудничать с великими мастерами хорроров. Думаю, нужно четко понимать, что мне придется делать в такой ситуации. Возможно, я мог бы написать историю или сценарий для такой игры, если это будет игра - это мое предположение. Но сейчас ничего подобного не происходит, хотя, конечно, я могу представить себя работающим над таким проектом в будущем", заявил Тояма.

Обсуждая ремейк Silent Hill 2 от Bloober Team, Тояма поделился своими мыслями о том, как он бы подошёл к обновлению оригинальной игры:

"Просто чтобы уточнить, это было бы в параллельной вселенной, где я бы занялся чем-то подобным... Я бы не стал просто увеличивать бюджет и делать всё более чистым, чтобы графика стала современной и подходящей для современных фанатов. Думаю, если кто-то выберет такой подход, то он справится с этим лучше меня, делая ремастеринг каждого аспекта игры."

Он добавил:

"Если бы я это делал, я бы выбрал совершенно другой подход и тщательно подумал о том, как сделать игру отличной от современных игр или даже от самой серии Silent Hill. Иначе я не понимаю, зачем я вообще это делаю, потому что я не силён в том, чтобы делать всё новое, шикарное и изысканное."

После ухода из Sony Тояма основал собственную независимую студию Bokeh Game Studio и работает над новым проектом Slitterhead, релиз которого запланирован на 8 ноября 2024 года. Он объяснил своё решение вернуться к жанру хоррор:

"Я вернулся к своим корням, потому что знаю, что фанаты хоррора очень страстные и они были поклонниками моих игр очень долгое время. И, думаю, я хотел бы отблагодарить своих фанатов, вернувшись к жанру хоррор. Это сильный фокус для меня - вернуться к хоррору, чтобы показать людям и тем, кто интересуется моим возвращением к жанру хоррор. Мне кажется, сейчас подходящее время для этого."

Тояма обсудил переход от работы в крупных издательствах к независимому развитию и как это повлияло на его подход к созданию игр:

"Большинство игр, над которыми я работал, были новыми IP, даже несмотря на то, что я создавал разные франшизы и всё такое. Но я хочу отметить, что каждый раз, когда я создавал новый IP, мои ресурсы были довольно ограничены, и они ограничивались компанией, на которую я работал."

Он продолжил:

"Итак, сейчас, когда я стал независимым, я не чувствую себя ограниченным, я чувствую, что это больше подходит мне. Поэтому это ощущается как преимущество, потому что я знаю, как работать с ограниченными ресурсами. И теперь, и это не в плохом смысле, но я действительно ограничен. Я знаю, что у меня нет огромной финансовой поддержки от инвесторов, но это действительно ощущается так, как будто я делаю то, что умею, в реальной среде. Поэтому это не так уж отличается от того, что я делал раньше, я просто сейчас в лучшей среде для этого."

Тояма поделился своими мыслями о том, как изменилась индустрия за последние 30 лет, и дал совет молодым геймдизайнерам:

"За 30 лет моей карьеры было много изменений... Но для молодых разработчиков игр я бы просто сказал: делайте игры. Не думайте слишком много о том, что делать или как это делать. Просто делайте. Потому что у вас есть инструменты сейчас, и они доступны везде, и вам не нужно много денег, чтобы это сделать. Так что мой совет был бы просто делать это. Просто создавайте игры и выражайте себя. Это был бы мой урок из моей карьеры."

Ранее мы сообщали, что создатель серии Ori считает, что в упадке игровой индустрии виновата излишняя коммерциализация. Раньше игры делались энтузиастами, горящими этим делом, а сейчас этим занимаются люди в пиджаках, которые подгоняют разработчиков с релизом, считает геймдизайнер.

Вас также могут заинтересовать новости: