Создатель Silent Hill не против поработать с автором оригинального Resident Evil

Известный японский геймдизайнер Кэйитиро Тояма, создатель культовой серии Silent Hill, поделился своими мыслями о возможном сотрудничестве с легендарным Синдзи Миками и прокомментировал недавно вышедший ремейк Silent Hill 2.
В недавнем интервью для Prankster101 Тояма обсудил свой 30-летний опыт в игровой индустрии, переход от работы в крупных компаниях к независимой деятельности и планы на будущее. Особое внимание он уделил теме возможной совместной работы с другими знаменитыми создателями игр в жанре хоррор, включая Синдзи Миками, известного по серии Resident Evil.
На фоне недавнего ремастера Shadows of the Damned, совместного проекта Suda51 и Синдзи Миками, Тояма отметил, что подобные коллаборации между ветеранами индустрии вдохновляют его на возможное сотрудничество в будущем.
"Хотя на данный момент я ничего не готовлю, думаю, вполне возможно, что я смогу начать сотрудничать с великими мастерами хорроров. Думаю, нужно четко понимать, что мне придется делать в такой ситуации. Возможно, я мог бы написать историю или сценарий для такой игры, если это будет игра - это мое предположение. Но сейчас ничего подобного не происходит, хотя, конечно, я могу представить себя работающим над таким проектом в будущем", заявил Тояма.
Обсуждая ремейк Silent Hill 2 от Bloober Team, Тояма поделился своими мыслями о том, как он бы подошёл к обновлению оригинальной игры:
"Просто чтобы уточнить, это было бы в параллельной вселенной, где я бы занялся чем-то подобным... Я бы не стал просто увеличивать бюджет и делать всё более чистым, чтобы графика стала современной и подходящей для современных фанатов. Думаю, если кто-то выберет такой подход, то он справится с этим лучше меня, делая ремастеринг каждого аспекта игры."
Он добавил:
"Если бы я это делал, я бы выбрал совершенно другой подход и тщательно подумал о том, как сделать игру отличной от современных игр или даже от самой серии Silent Hill. Иначе я не понимаю, зачем я вообще это делаю, потому что я не силён в том, чтобы делать всё новое, шикарное и изысканное."
После ухода из Sony Тояма основал собственную независимую студию Bokeh Game Studio и работает над новым проектом Slitterhead, релиз которого запланирован на 8 ноября 2024 года. Он объяснил своё решение вернуться к жанру хоррор:
"Я вернулся к своим корням, потому что знаю, что фанаты хоррора очень страстные и они были поклонниками моих игр очень долгое время. И, думаю, я хотел бы отблагодарить своих фанатов, вернувшись к жанру хоррор. Это сильный фокус для меня - вернуться к хоррору, чтобы показать людям и тем, кто интересуется моим возвращением к жанру хоррор. Мне кажется, сейчас подходящее время для этого."
Тояма обсудил переход от работы в крупных издательствах к независимому развитию и как это повлияло на его подход к созданию игр:
"Большинство игр, над которыми я работал, были новыми IP, даже несмотря на то, что я создавал разные франшизы и всё такое. Но я хочу отметить, что каждый раз, когда я создавал новый IP, мои ресурсы были довольно ограничены, и они ограничивались компанией, на которую я работал."
Он продолжил:
"Итак, сейчас, когда я стал независимым, я не чувствую себя ограниченным, я чувствую, что это больше подходит мне. Поэтому это ощущается как преимущество, потому что я знаю, как работать с ограниченными ресурсами. И теперь, и это не в плохом смысле, но я действительно ограничен. Я знаю, что у меня нет огромной финансовой поддержки от инвесторов, но это действительно ощущается так, как будто я делаю то, что умею, в реальной среде. Поэтому это не так уж отличается от того, что я делал раньше, я просто сейчас в лучшей среде для этого."
Тояма поделился своими мыслями о том, как изменилась индустрия за последние 30 лет, и дал совет молодым геймдизайнерам:
"За 30 лет моей карьеры было много изменений... Но для молодых разработчиков игр я бы просто сказал: делайте игры. Не думайте слишком много о том, что делать или как это делать. Просто делайте. Потому что у вас есть инструменты сейчас, и они доступны везде, и вам не нужно много денег, чтобы это сделать. Так что мой совет был бы просто делать это. Просто создавайте игры и выражайте себя. Это был бы мой урок из моей карьеры."
Ранее мы сообщали, что создатель серии Ori считает, что в упадке игровой индустрии виновата излишняя коммерциализация. Раньше игры делались энтузиастами, горящими этим делом, а сейчас этим занимаются люди в пиджаках, которые подгоняют разработчиков с релизом, считает геймдизайнер.