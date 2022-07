Ждать осталось около полугода.

В рамках летнего игрового мероприятия Summer Game Fest зрителям показали свежий кадр из сериала The Last of Us. На нем главные герои прячутся от врагов в музее. Сроки релиза шоу тогда не раскрыли, однако теперь благодаря директору по контенту HBO Кейси Блойсу, стало известно, когда картина появится на малых экранах.

Руководитель раскрыл сроки релиза сериала в интервью The Hollywood Reporter.

Журналист спросил о дате выхода адаптации The Last of Us, и глава ответил: "Это ближе к началу 2023 года". О выходе шоу в 2023-м говорилось и ранее, однако Блойс уточнил сроки. Получается, ждать осталось примерно от шести до восьми месяцев.

Далее директор по контенту уточнил: "К тому времени [началу 2023 года] мы успеем посмотреть второй сезон "Сексуальной жизни студенток", "Белый лотос 2", "Идол", Last of Us, "Наследников", "Джулию", "Хитрости", "Барри" и "Праведные Джемстоуны". Это снова довольно насыщенная линейка. Мы можем говорить о любом из этих сериалов".

Сериал The Last of Us — сюжет и актеры

Экранизация игры показывает мир, где случилась вспышка эпидемии мутировавшего гриба-паразита, который превращает людей в зомби. В центре сюжета опытный циничный контрабандист Джоэл, потерявший дочь на заре пандемии. Теперь ему предстоит перевезти через всю страну дерзкую девочку Элли с иммунитетом к болезни.

Роли Джоэла и его спутницы исполнят Педро Паскаль и Белла Рамзи соответственно. Эти актеры уже снимались вместе в другом успешном шоу от HBO — "Игре престолов".

Шоураннером экранизации выступил Крейг Мейзин, создавший сериал "Чернобыль". В производстве также участвует автор оригинальной игры — глава студии Naughty Dog Нил Дракманн.

Съемки шоу проходят в Канаде. HBO планирует потратить на производство первого сезона картины $200 миллионов.

