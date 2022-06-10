Шоу Summer Game Fest отметилось множеством новостей о знаменитой франшизе Naughty Dog.

На недавнем шоу Summer Game Fest на сцене появился один из директоров Naughty Dog, а также режиссер двух частей The Last of Us Нил Дракманн. Он поделился множеством новостей о франшизе TLoU. Руководитель анонсировал ремейк первой игры серии, показал кадр из сериала от HBO и поделился первым взглядом на самостоятельный мультиплеер The Last of Us Part II.

Демонстрация ремейка The Last of Us не стала неожиданностью, так как за несколько часов до начала шоу в Сети произошла утечка — появился дебютный трейлер игры с датой релиза. The Last of Us Part I (официальное название) выйдет 2 сентября 2022 года на PS5, а позже доберется до ПК.

Ниже присутствует ролик со сравнением оригинала и ремейка. Авторы также опубликовали подборку скриншотов, на которых можно оценить визуальную часть обновленной The Last of Us. Naughty Dog значительно подтянула графику и изменила внешность персонажей: Элли кажется более взрослой, а Джоэл знатно постарел.

Summer Game Fest: мультиплеер The Last of Us Part II и сериал по The Last of Us

Что касается самостоятельной многопользовательской игры на базе The Last of Us Part II, то ее название пока не разглашается. На SGF Дракманн показал первый официальный рисунок проекта. На картинке изображены выжившие, которые стоят на многоэтажке и смотрят на полуразрушенный город.

События самостоятельного мультиплеера разворачиваются в Сан-Франциско. Это будет самая большая многопользовательская игра Naughty Dog. В ней также реализуют сюжет, однако в каком формате, пока непонятно.

Отдельно Дракманн упомянул тираж The Last of Us Part II. Продажи игры на текущий момент превысили 10 миллионов копий.

А на свежем кадре из сериала показаны Джоэл и Элли в исполнении Педро Паскаля и Беллы Рамзи. На картинке запечатлен момент, когда герои прячутся в музее.

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