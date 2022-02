Съемочная группа попросту не успевает закончить все необходимые работы.

В середине января на сайте IMDb появилась информация, что экранизация The Last of Us выйдет в 2022 году. Так как ресурс авторитетный, все поверили в опубликованные сроки релиза сериала. Однако недавно HBO опровергла эти данные. Компания заявила, что шоу появится на малых экранах только в 2023-м и объяснила, почему оно не сможет выйти в текущем году.

Издание Deadline взяло интервью у директора по контенту HBO Кейси Блойса. Благодаря этому разговору как раз стало ясно, когда стоит ждать экранизацию The Last of Us: "Сериал не выйдет в эфир в 22-м. Они все еще снимают в Канаде. Я думаю, вы увидите его в 23-м. Я посмотрел несколько ранних эпизодов и очень взволнован. Крейг [Мэйзин] снял для нас "Чернобыль", он фантастический сценарист и режиссер. То, что я видел, выглядит потрясающе, так что я с нетерпением жду этого, но это будет не в 22-м году".

Педро Паскаль, исполнитель роли Джоэла, тоже пообещал, что сериал порадует зрителей. В свежем интервью он заявил: "Я думаю, что кинематографическая адаптация может более чем соответствовать оригинальной игре. Я абсолютно не сомневаюсь, что мы не разочаруем ни поклонников игры, ни новых зрителей".

Сериал The Last of Us — сюжет и актеры

Экранизация показывает мир, где случилась вспышка эпидемии мутировавшего гриба-паразита, который превращает людей в зомби. В центре сюжета опытный циничный контрабандист Джоэл, потерявший дочь на заре пандемии. Теперь ему предстоит перевезти через всю страну дерзкую девочку Элли с иммунитетом к болезни.

Роли Джоэла и его спутницы исполнят Педро Паскаль и Белла Рамзи соответственно. Эти актеры уже снимались вместе в другом успешном шоу от HBO — "Игре престолов".

Шоураннером экранизации выступил Крейг Мейзин, создавший сериал "Чернобыль". В производстве также участвует автор оригинальной игры — глава студии Naughty Dog Нил Дракманн.

Съемки шоу проходят в Канаде. HBO планирует потратить на производство первого сезона картины $200 миллионов.

