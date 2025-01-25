У каждого босса в игре было больше 500 тысяч здоровья.

В сообществе Elden Ring снова произошло нечто невероятное. На этот раз стример под ником Skumnut установил уникальный рекорд, пройдя игру на уровне сложности NG+1000 без единого полученного удара.

И если вы сейчас думаете: а разве в Elden Ring есть NG+1000, то ответ отрицательный. Обычные прохождения Elden Ring ограничены NG+7, но Skumnut играл в модифицированную версию игры, где сложность увеличена до абсурдных пределов.

На этом уровне сложности каждое сражение превращается в настоящую пытку. Например, здоровье финального босса, Зверь Элдена, увеличивается с 22,127 ХП (на стандартном прохождении) до более чем 500 тысяч хитпоинтов, и такая ситуация у всех боссов. Урон, сопротивление и атаки противников также значительно усиливаются, превращая каждую битву в настоящий кошмар.

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Прохождение Skumnut заняло 115 попыток за три недели, и каждая ошибка означала полный перезапуск. Его успех стал возможен благодаря использованию таких способностей, как Чёрный огненный смерч, которая наносит процентный урон от здоровья врага, а не фиксированный урон. Именно это позволило стримеру медленно, но верно уничтожать босса за боссом, не получая ни единого удара.

"Поэтому меня и называют ‘Elden Ring психопатом’," - пошутил Skumnut после своего рекорда. Он также заявил, что это первое подобное прохождение в мире и, вероятно, последнее.

Ранее мы рассказывали, что умелец полностью воссоздал Elden Ring в Excel. Это полноценная пошаговая игра с открытым миром.

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