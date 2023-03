За год компания раздала 99 проектов.

Магазин Epic Games Store плотно закрепился на рынке игр для персональных компьютеров благодаря раздачам и щедрым распродажам. Насколько хорошо себя чувствует сервис, Epic Games рассказала в свежем отчете. А заодно компания объявила список из 20 самых ожидаемых проектов 2023 года среди пользователей EGS.

Игры в перечне не ранжированы по местам, поэтому определить лидера не удастся. Большинство новинок — это блокбастеры, которые находятся на слуху аудитории. Сюда входят Redfall, Suicide Squad: Kill the Justice League, Star Wars Jedi: Survivor, Assassin's Creed Mirage и другие. Украинский шутер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl тоже есть в списке.

Другую часть перечня составили эксклюзивы Epic Games Store. Среди них можно отметить Dead Island 2, Tchia, Crime Boss: Rockay City и The Lord of the Rings: Return to Moria.

Показатели Epic Games Store в 2022 году

Совокупные продажи в сервисе составили $820 млн. Это на $20 млн меньше, чем за предыдущий аналогичный период.

Общее количество пользователей выросло на 19% — до 230 млн. Из них 68 млн составляют активные игроки, что на 10% больше, чем в 2021-м.

За год в EGS раздали 99 разнообразных проектов. В совокупности пользователи забрали себе 700 миллионов копий.

Лидерами по доходам в сервисе стали Fortnite, GTA V, Tiny Tina's Wonderlands, Rocket League и Genshin Impact.

