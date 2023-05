Экшен-RPG FromSoftware обошла других кандидатов.

Elden Ring продолжает получать награды, причем даже за рамками профильных премий, как в случае с The Game Awards. Недавно она победила в категории лучший игровой сюжет на "Небьюла".

Об этом стало известно из заметки об итогах церемонии награждения на официальном сайте. В качестве получателей статуэтки указаны Хидетака Миядзаки и Джордж Мартин. Первый руководил разработкой проекта, включая написание сценария, а второй приложил руку к созданию вселенной Elden Ring. Рядом с творцами указаны студия FromSoftware и издательство Bandai Namco.

Напомним, награда за лучший игровой сюжет вручается в рамках "Небьюла" с 2018 года. Прошлыми победителями стали интерактивный эпизод сериала "Черное зеркало" под названием "Брандашмыг", The Outer Worlds, Hades и настольная игра Thirsty Sword Lesbians. А в 2023-м с Elden Ring боролись Horizon Forbidden West, Journeys through the Radiant Citadel, Pentiment, Stray и Vampire: The Masquerade — Sins of the Sires.

Elden Ring — основные подробности

Это ролевой экшен от японской студии FromSoftware, создателей Dark Souls, Bloodborne и Sekiro: Shadows Die Twice.

События игры разворачиваются в мире под названием Междуземье. Главный герой, Потускневший, должен собрать осколки Кольца Элдена, чтобы стать единым правителем. Для этого необходимо победить шестерых полубогов.

Геймплей проекта включает сложные сражения, прокачку и создание собственной сборки персонажа, поиск секретов, крафт и поездки на лошади.

Elden Ring вышла 25 февраля 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S. На Metacritic она получила в среднем 95 баллов от критиков и вошла в сто самых высокооцененных игр всех времен.

