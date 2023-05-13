Таким способом автор смог почувствовать, что действительно находится в игре.

Elden Ring — это игра, способная подарить уникальное приключение. В экшен-RPG FromSoftware каждый сам решает, куда идти, что делать и как победить опасного врага. Благодаря такому подходу одно прохождение не будет похожим на другое. А если добавить к философии Elden Ring немного креатива, то можно усилить погружение в проект и получить еще больше положительных впечатлений. Так сделал посетитель форума Reddit под псевдонимом kalamari_safari. Он записал все свое длительное приключение в дневник.

Энтузиаст опубликовал фото своего блокнота в кожаной обложке по мотивам "Властелина колец". На его страницах присутствуют заметки о врагах, информация о заданиях, размышления о мире Elden Ring и даже маленькие рисунки. Например, kalamari_safari полностью описал процесс улучшения своего оружия. А еще он перенес в дневник все фразы встреченных персонажей.

Прохождение игры заняло у пользователя 438 дней. Энтузиаст потратил столько времени, так как старался изучить каждый уголок Междуземья без единой подсказки. В результате kalamari_safari заявил: "Это заставило меня почувствовать, что я в игре".

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Elden Ring — основные подробности

Это ролевой экшен от японской студии FromSoftware, создателей Dark Souls, Bloodborne и Sekiro: Shadows Die Twice.

События игры разворачиваются в мире под названием Междуземье. Главный герой, Потускневший, должен собрать осколки Кольца Элдена, чтобы стать единым правителем. Для этого необходимо победить шестерых полубогов.

Геймплей проекта включает сложные сражения, прокачку и создание собственной сборки персонажа, поиск секретов, крафт и поездки на лошади.

Elden Ring вышла 25 февраля 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S. На Metacritic она получила в среднем 95 баллов от критиков и вошла в сто самых высокооцененных игр всех времен.

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