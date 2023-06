В перечень вошла Need for Speed Unbound.

Microsoft продолжает наполнять Game Pass разнообразными играми. Недавно компания опубликовала список проектов, которые станут доступны подписчикам сервиса в течение двух недель.

В перечень вошли семь наименований. Самая известная из этих игр — гоночная аркада Need for Speed Unbound, которая вышла в конце прошлого года. Завтра, 22 июня, ее добавят в EA Play, а заодно и в Game Pass на ПК и консолях. В этот же день в сервисе Microsoft появится новинка The Bookwalker: Thief of Tales — приключение с элементами квеста о писателе, который путешествует по историям из книг и ворует разные артефакты.

Остальные релизы в Game Pass

Bramble: The Mountain King (консоли и ПК) — 27 июня;

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch (консоли и ПК) — 27 июня;

Story of Seasons: Friends of Mineral Town (консоли и ПК) — 29 июня;

Arcade Paradise (консоли и ПК) — 3 июля;

Sword and Fairy: Together Forever (консоли и ПК) — 5 июля.

Однако для подписчиков Game Pass есть и плохие новости. Из сервиса 30 июня удалят шесть проектов. В список вошли DJMax Respect V, Empire of Sin, Matchpoint — Tennis Championships, Olija, Omori и Road 96. Эти игры пропадут из Game Pass как на ПК, так и на консолях Xbox.

Коротко о Game Pass

Это сервис, который предоставляет доступ к библиотеке игр за ежемесячную плату. Стоимость обычного варианта составляет $9,99, а Ultimate — $14.99. Последний включает облачный сервис Xbox Cloud Gaming и дополнительные бонусы в проектах.

Библиотека PC Game Pass вмещает более 400 игр, а Xbox Game Pass — в районе 500. Все новинки от внутренних студий Microsoft появляются в сервисе на релизе.

Благодаря Game Pass открывается подписка EA Play от Electronic Arts, а также бонусы в играх Riot Games.

