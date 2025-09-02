В Battlefield 6 не будет трассировки лучей ни на старте, ни в обозримом будущем. Об этом сообщил технический директор проекта Кристиан Бул в интервью Comicbook.
По его словам, команда сосредоточилась на оптимизации, чтобы игра стабильно работала на обычных настройках и была доступна даже на относительно слабых ПК.
В бете уже было заметно отсутствие трассировки - отражения в воде и стекле выглядели проще, а тени не были такими детализированными, как в прошлых частях серии. При этом общее качество графики осталось на высоком уровне.
Отказ от RTX - шаг в сторону от прошлых частей серии. Например, в Battlefield 5 технология активно рекламировалась NVIDIA. Но для EA приоритетом стало то, что в бете значительную долю игроков составили пользователи с минимальными системными требованиями.
