Разработчики сделали упор на производительность.

В Battlefield 6 не будет трассировки лучей ни на старте, ни в обозримом будущем. Об этом сообщил технический директор проекта Кристиан Бул в интервью Comicbook.

По его словам, команда сосредоточилась на оптимизации, чтобы игра стабильно работала на обычных настройках и была доступна даже на относительно слабых ПК.

В бете уже было заметно отсутствие трассировки - отражения в воде и стекле выглядели проще, а тени не были такими детализированными, как в прошлых частях серии. При этом общее качество графики осталось на высоком уровне.

Отказ от RTX - шаг в сторону от прошлых частей серии. Например, в Battlefield 5 технология активно рекламировалась NVIDIA. Но для EA приоритетом стало то, что в бете значительную долю игроков составили пользователи с минимальными системными требованиями.

Ранее мы рассказывали, что игроки раскритиковали главное меню Battlefield 6, но разработчики не будут переделывать его. Даже на релизе меню останется немного неуклюжим, рассказал технический директор проекта.

