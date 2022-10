Проект начнут разрабатывать, если пользователи хорошо примут приключение про Голлума.

Студия Daedalic Entertainment собирается выпустить еще одну игру во вселенной "Властелина колец" после The Lord of the Rings: Gollum. Правда, ее создание зависит от успеха приключения про Голлума. Если проект примут хорошо, то компания продолжит работать над франшизой.

Такой информацией поделился руководитель издательского отдела Daedalic Entertainment Йонас Хюсгес в интервью порталу Gamesindustry.biz.

"Если у нас все получится, надеюсь, это будет восприниматься и ощущаться как история Голлума, и тогда мы перейдем к другой части вселенной. И, надеюсь, сделаем еще одну игру по "Властелину колец", но исследующую что-то другое", — заявил Хюсгес.

Отдельно глава издательского отдела отметил, что сейчас наступило отличное время для фанатов франшизы, ведь она пополняется множеством произведений: "Интересно то, что сейчас мы видим множество игр по мотивам "Властелина колец", в которых рассматриваются совершенно разные фрагменты. Так, в прошлом у вас были фильмы [Питера Джексона], были игры по мотивам фильмов, которые были очень тесно связаны с основной сюжетной линией трилогии. А теперь действие сериала Amazon происходит во Второй эпохе, так что это совершенно другая эпоха "Властелина колец". А игра Moria, которая выйдет в Epic Games Store, исследует очень специфическое место и рассказывает очень специфическую историю".

The Lord of the Rings: Gollum — центральные подробности

Сюжет игры посвящен ранее неизвестной главе истории Голлума. Пользователи увидят, как он был рабом в Барад-дуре и гостил у эльфов Лихолесья. А основная цель протагониста — снова завладеть Кольцом Всевластья.

При прохождении пользователям понадобится принимать решения, склоняясь к одной из личностей главного героя — злобному Голлуму или доброму Смеаголу.

Геймплей в проекте типичен для стелс-приключений: игроки будут скрытно преодолевать локации, изучать местность и решать пространственные головоломки.

The Lord of the Rings: Gollum выйдет 1 сентября 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Series S и Nintendo Switch.

